Российские фехтовальщики не выступят на Олимпиаде в Париже

У российских фехтовальщиков не осталось каки-хлибо возможностей отобраться на Олимпиаду 2024 года в Париже. Об этом заявил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов, его слова приводит ТАСС.

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"Реалии таковы, что мы на Олимпиаду не можем отобраться никак. Во первых, прошло полгода отбора. Во-вторых, ведущие спортсмены не допущены", - сказал Мамедов.

При этом на прошедшем в июне чемпионате Европы выступили пять граждан России. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
ТЕГИ:ОлимпиадаФехтование

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