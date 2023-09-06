Российские фехтовальщики не выступят на Олимпиаде в Париже
6 сентября 202316:22
У российских фехтовальщиков не осталось каки-хлибо возможностей отобраться на Олимпиаду 2024 года в Париже. Об этом заявил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов, его слова приводит ТАСС.
"Реалии таковы, что мы на Олимпиаду не можем отобраться никак. Во первых, прошло полгода отбора. Во-вторых, ведущие спортсмены не допущены", - сказал Мамедов.
При этом на прошедшем в июне чемпионате Европы выступили пять граждан России. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru