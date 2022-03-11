СМИ: российские чемпионы мира по Dota 2 решили сменить гражданство

По информации собеседника сайта, рассматривается получение сербского гражданства. Источник уточнил, что такое решение планируется принять с целью избежать проблем с оформлением виз для участия коллектива в международных турнирах.

Ранее российская команда Team Spirit, в которую входят киберспортсмены из России и Украины, впервые в истории выиграла чемпионат мира по Dota 2 – The International 10.

