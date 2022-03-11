СМИ: российские чемпионы мира по Dota 2 решили сменить гражданство
Представители российской киберспортивной команды Team Spirit решили сменить гражданство, сообщает портал Cybersport.ru со ссылкой на собственный источник.
По информации собеседника сайта, рассматривается получение сербского гражданства. Источник уточнил, что такое решение планируется принять с целью избежать проблем с оформлением виз для участия коллектива в международных турнирах.
Ранее российская команда Team Spirit, в которую входят киберспортсмены из России и Украины, впервые в истории выиграла чемпионат мира по Dota 2 – The International 10.
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