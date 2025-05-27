СМИ: Роналду уйдет из «Аль-Насра»
Португальский футболист Криштиану Роналду не будет продлевать контракт с саудовским клубом «Аль-Наср». Об этом заявил журналист Николо Скира.
26 мая «Аль-Наср» уступил клубу «Аль-Фатех» со счётом 2:3 и занял третье место в чемпионате Саудовской Аравии. Роналду, забивший в сезоне 25 голов, второй год подряд стал лучшим бомбардиром турнира.
«Эта глава окончена. История? По-прежнему пишется. Спасибо всем», - написал футболист в соцсетях после игры.
Многие СМИ решили, что таким образом португалец намекнул на уход из «Аль-Насра».
Ранее издание Fotomac сообщило, что главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью желает, чтобы Роналду перешёл в состав турецкого клуба, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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