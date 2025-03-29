Роналду и Месси могут сыграть за одну команду на клубном чемпионате мира

По данным издания, Роналду может подписать краткосрочный контракт с американским «Интер Майами» и сыграть на чемпионате в одной команде с Лео Месси.

Речь идет о клубном чемпионате мира.

Ранее Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира. За 2024 год он заработал 260 миллионов долларов (до уплаты налогов и агентских сборов). Спортсмен заработал 215 миллионов долларов благодаря зарплате и призовым в саудовском клубе «Аль-Наср». Еще 45 миллионов долларов ему принесли контракты со спонсорами. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

