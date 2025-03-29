Роналду и Месси могут сыграть за одну команду на клубном чемпионате мира
Португальский форвард клуба из Саудовской Аравии «Аль-Насра» Криштиану Роналду может сыграть в «Интер Майами» из МЛС, где играет Лионель Месси, сообщает TalkSPORT.
По данным издания, Роналду может подписать краткосрочный контракт с американским «Интер Майами» и сыграть на чемпионате в одной команде с Лео Месси.
Речь идет о клубном чемпионате мира.
Ранее Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира. За 2024 год он заработал 260 миллионов долларов (до уплаты налогов и агентских сборов). Спортсмен заработал 215 миллионов долларов благодаря зарплате и призовым в саудовском клубе «Аль-Наср». Еще 45 миллионов долларов ему принесли контракты со спонсорами. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru