СМИ: Роман Павлюченко завершил спортивную карьеру
Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 по футболу в составе сборной России нападающий Роман Павлюченко заявил, что завершил профессиональную карьеру, сообщает «Матч ТВ».
Последним профессиональным клубом форварда стало ногинское «Знамя», выступающее во Второй лиге.
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС в четверг, 27 октября, наказал форварда дисквалификацией на восемь матчей и штрафом 10 тыс. рублей за оскорбительное поведение и попытку физического воздействия на игрока команды «Космос».
«Сейчас я понял, что окончательно пора заканчивать с этим. Нервы, как видите, уже иногда сдают. Мне 40 лет, уже хватит», — резюмировал Павлюченко.
За свою карьеру он выступал за ставропольское «Динамо», «Ротор», «Спартак», «Урал», «Локомотив», «Кубань», «Арарат» и «Тоттенхэм». В составе сборной России провел 51 матч и забил 21 гол.
Ранее французский футболист Франк Рибери объявил о завершении карьеры, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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