СМИ: Роман Павлюченко завершил спортивную карьеру

«Сейчас я понял, что окончательно пора заканчивать с этим. Нервы, как видите, уже иногда сдают. Мне 40 лет, уже хватит», — резюмировал Павлюченко.

За свою карьеру он выступал за ставропольское «Динамо», «Ротор», «Спартак», «Урал», «Локомотив», «Кубань», «Арарат» и «Тоттенхэм». В составе сборной России провел 51 матч и забил 21 гол.

Ранее французский футболист Франк Рибери объявил о завершении карьеры, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

