Гилерме продлил контракт с ФК «Локомотив»
Футбольный клуб «Локомотив» и голкипер Маринато Гилерме подписали новый контракт, который рассчитан до конца июня 2024 года, сообщает пресс-служба московской команды.
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн отметил, что переговоры по новому соглашению «были максимально короткими».
«Для меня «Локо» — это дом, именно тут я бы хотел в будущем завершить карьеру игрока», — добавил Гилерме.
Ранее футбольный клуб ЦСКА объявил о продлении контракта с вратарём Игорем Акинфеевым, сообщает RT.
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