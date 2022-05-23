Гилерме продлил контракт с ФК «Локомотив»

Футбольный клуб «Локомотив» и голкипер Маринато Гилерме подписали новый контракт, который рассчитан до конца июня 2024 года, сообщает пресс-служба московской команды.

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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн отметил, что переговоры по новому соглашению «были максимально короткими».

«Для меня «Локо» — это дом, именно тут я бы хотел в будущем завершить карьеру игрока», — добавил Гилерме.

Ранее футбольный клуб ЦСКА объявил о продлении контракта с вратарём Игорем Акинфеевым, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
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