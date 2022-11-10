СМИ: Роднина призвала закрыть российские футбольные клубы
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что российские футбольные клубы не должны тратить государственный бюджет, сообщает Legalbet.
По её словам, футбольная команда — это бизнес, и если российские клубы за 30 лет не научились зарабатывать, то нужно либо менять руководство, либо закрываться.
«Если они называют себя профессионалами, то за эти годы могли бы уже научиться сами зарабатывать и соответствовать своему званию профессиональных футбольных клубов», — отметила она.
Ранее Роднина заявила, что отсутствие сборной России по футболу на чемпионате мира 2022 года в Катаре не будет слишком заметно, сообщает RT.
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