Путин собрал совещание с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК

Президент России Владимир Путин в пятницу вечером собрал совещание с руководством Минобороны, военно-промышленным комплексом и разработчиками ракетных вооружений. Совещание с участием главы российского государства проходит очно в Кремле.

В ходе совещания президент отметил, что запас готовых к применению систем, как «Орешник», у России имеется. Результаты и скорость разработки новой ракетной системы «Орешник» вызывают гордость и восхищение, подчеркнул Путин.

Путин: «Орешник» — не модернизация старых систем, а новейшая разработка

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет заранее предлагать мирным жителям на Украине и гражданам других дружественных государств покинуть зоны возможного поражения.

Венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в разговоре с НСН отмечал, что Европа в шоке после обращения Владимира Путина в четверг и его заявления о баллистической ракете «Орешник». По его словам, все стороны уже хотят переговоров, однако пока пытаются улучшить для них условия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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