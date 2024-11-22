Путин собрал совещание с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет заранее предлагать мирным жителям на Украине и гражданам других дружественных государств покинуть зоны возможного поражения.

Венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в разговоре с НСН отмечал, что Европа в шоке после обращения Владимира Путина в четверг и его заявления о баллистической ракете «Орешник». По его словам, все стороны уже хотят переговоров, однако пока пытаются улучшить для них условия, передает «Радиоточка НСН».

