ФИФА отстранила сборную РФ от участия в отборе на ЧМ
Российская футбольная сборная не сможет принять участие в стыковых матчах для отбора на чемпионат мира-2022. Такое решение приняла Международная федерация футбола (ФИФА).
Как отмечается в сообщении на сайте ФИФА, «все российские команды, будь то национальные сборные или клубные команды, будут отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления.
В федерации футбола также выразили полную солидарность со всеми пострадавшими в Украине. Кроме того, в организации выразили надежду на то, что ситуация в Украине значительно и быстро улучшится и «футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми».
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