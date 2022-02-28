ФИФА отстранила сборную РФ от участия в отборе на ЧМ

Российская футбольная сборная не сможет принять участие в стыковых матчах для отбора на чемпионат мира-2022. Такое решение приняла Международная федерация футбола (ФИФА).

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Как отмечается в сообщении на сайте ФИФА, «все российские команды, будь то национальные сборные или клубные команды, будут отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления.

В федерации футбола также выразили полную солидарность со всеми пострадавшими в Украине. Кроме того, в организации выразили надежду на то, что ситуация в Украине значительно и быстро улучшится и «футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Футбол
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