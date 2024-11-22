Кардиолог напомнил правила питания для людей с заболеваниями сердца и сосудов
Страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями должны избегать в своем рационе богатых холестерином продуктов, диета позволит уменьшить уровень «плохого» холестерина в крови приблизительно на 5-10%. Об этом заявил главный научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, главный кардиолог Центрального федерального округа Сергей Проваторов в интервью изданию «Известия».
По словам врача, следует ограничить количество поваренной соли, которая задерживает жидкость, вызывает отеки и способствует повышению артериального давления, и сократить потребление животного жира, поскольку он богат вредным холестерином, нарушающим кровоток. Также кардиолог призвал уменьшить употребление возбуждающих нервную и сердечно-сосудистую систему тонизирующих и кофеиносодержащих напитков и отказаться от употребления алкоголя.
Вместе с тем в рацион следует включить богатые калием продукты, такие, как абрикосы, тыква, капуста, картофель, шиповник, изюм, курага, чернослив, киви, виноград и бананы. Полезны также соки из них. Не лишними в рационе будут и жирные кислоты Омега-3, которые снижают артериальное давление, мешают процессу тромбообразования и уменьшают уровень холестерина в организме. Кроме того, мясу лучше предпочесть рыбу, а вот употребление икры лучше ограничить.
Проваторов напомнил, что, помимо правильного питания, важно учитывать вредные привычки, наследственность, возраст и пол, которые могут сказаться на образовании атеросклеротических отложений. Подчеркнул кардиолог и важность ежегодной диспансеризации.
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