Суд продлил арест Кеворковой до 5 января по делу об оправдании терроризма

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей журналистки Надежды Кеворковой (включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), обвиняемой в оправдании терроризма, до 5 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

По данным следствия, обвинение связано с двумя публикациями в Telegram-канале Кеворковой. В первом случае речь идет о материале 2018 года, где обсуждалось убийство российского журналиста Орхана Джемаля в ЦАР и приводился текст самого Джемаля за 2010 год.