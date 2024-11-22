Суд продлил арест Кеворковой до 5 января по делу об оправдании терроризма

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей журналистки Надежды Кеворковой (включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), обвиняемой в оправдании терроризма, до 5 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

По данным следствия, обвинение связано с двумя публикациями в Telegram-канале Кеворковой. В первом случае речь идет о материале 2018 года, где обсуждалось убийство российского журналиста Орхана Джемаля в ЦАР и приводился текст самого Джемаля за 2010 год.

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Второй эпизод касается публикации 2021 года, в которой, как утверждается, оправдывалась деятельность движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).

Сама Кеворкова вину не признает. Следствие ранее завершило работу по делу, обвинение было предъявлено в окончательной редакции. Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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