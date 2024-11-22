Путин: «Орешник» — не модернизация старых систем, а новейшая разработка

Российский лидер поздравил разработчиков ракеты и заявил, что результаты и скорость разработки новой ракетной системы вызывают гордость и восхищение,

Ракета «Орешник» — не модернизация старых систем, а современная, новейшая разработка, добавил Путин.

Ранее спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин ранее заявил, что Россия даст более мощный ответ на удары ракетами США и Великобритании по военным объектам в Курской и Брянской областях, напоминает «Свободная пресса».

