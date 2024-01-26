СМИ: «Реал» не готов платить Мбаппе больше €10 млн в год
Мадридский «Реал» не готов предложить футболисту «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиану Мбаппе больше €10 млн в год, сообщает ESPN.
Клуб откажется платить футболисту больше, чем бразильскому форварду Винисиусу Жуниору или английскому полузащитнику Джуду Беллингему, которые зарабатывают по €10,5 млн за сезон.
Форвард сборной Франции по футболу и клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе перейдет в мадридский «Реал» летом, пишет Sport Bild. Как пишет Sport Bild, форвард хочет зарабатывать в «Реале» 70 млн евро в год, однако клуб готов предложить игроку вдвое меньше.
Ранее СМИ сообщили, что «Реал» достиг принципиального соглашения с Мбаппе. Мадридский клуб предложил игроку десятый номер, передает «Радиоточка НСН».
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