СМИ: «Реал» не готов платить Мбаппе больше €10 млн в год

Форвард сборной Франции по футболу и клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе перейдет в мадридский «Реал» летом, пишет Sport Bild. Как пишет Sport Bild, форвард хочет зарабатывать в «Реале» 70 млн евро в год, однако клуб готов предложить игроку вдвое меньше.

Ранее СМИ сообщили, что «Реал» достиг принципиального соглашения с Мбаппе. Мадридский клуб предложил игроку десятый номер, передает «Радиоточка НСН».

