СМИ: «Реал» не готов платить Мбаппе больше €10 млн в год

Мадридский «Реал» не готов предложить футболисту «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиану Мбаппе больше €10 млн в год, сообщает ESPN.

Клуб откажется платить футболисту больше, чем бразильскому форварду Винисиусу Жуниору или английскому полузащитнику Джуду Беллингему, которые зарабатывают по €10,5 млн за сезон.

Месси стал лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА

Форвард сборной Франции по футболу и клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе перейдет в мадридский «Реал» летом, пишет Sport Bild. Как пишет Sport Bild, форвард хочет зарабатывать в «Реале» 70 млн евро в год, однако клуб готов предложить игроку вдвое меньше.

Ранее СМИ сообщили, что «Реал» достиг принципиального соглашения с Мбаппе. Мадридский клуб предложил игроку десятый номер, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИспанияРеалФранцияФутбол

Горячие новости

Все новости

партнеры