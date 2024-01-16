Месси стал лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА

Торжественная церемония The Best FIFA Football Awards прошла накануне в Лондоне. На награду лучшему игроку претендовали также форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, отмечает телеканал «360».

Месси не приехал на церемонию вручения, его приз забрал ведущий мероприятия, бывший одноклубник игрока Тьерри Анри. Аргентинца признали игроком года по версии ФИФА уже в третий раз.

В прошлом году 36-летний Месси стал чемпионом Франции в составе «ПСЖ», выиграл Leagues Cup вместе с «Интер Майами» и стал самым титулованным игроком в истории. Также форвард в восьмой раз получил награду «Золотой мяч», напоминает Ura.ru.

