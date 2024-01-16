Месси стал лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА
Нападающий американского клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси получил награду Международной федерации футбола (ФИФА) как лучший игрок года.
Торжественная церемония The Best FIFA Football Awards прошла накануне в Лондоне. На награду лучшему игроку претендовали также форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, отмечает телеканал «360».
Месси не приехал на церемонию вручения, его приз забрал ведущий мероприятия, бывший одноклубник игрока Тьерри Анри. Аргентинца признали игроком года по версии ФИФА уже в третий раз.
В прошлом году 36-летний Месси стал чемпионом Франции в составе «ПСЖ», выиграл Leagues Cup вместе с «Интер Майами» и стал самым титулованным игроком в истории. Также форвард в восьмой раз получил награду «Золотой мяч», напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стая бездомных собак загрызла жителя Хабаровска на глазах у прохожих
- Трамп побеждает на первых выборах кандидата в президенты в Айове
- Киран Калкин и Сара Снук получили «Эмми» за роли в сериале «Наследники»
- Мэр Воронежа Кстенин: в городе ввели режим ЧС после атаки беспилотников ВСУ
- Бизнесмен Вивек Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки в США
- КСИР ударил по причастным к теракту в Кермане террористам в Сирии
- США назвали удары КСИР по Эрбилю «безрассудными и неточными»
- Месси стал лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА
- Над Воронежской и Белгородской областями перехватили и уничтожили 12 дронов ВСУ
- «Аэрофлот» готов принять на работу уволенных бортпроводников S7
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru