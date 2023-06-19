СМИ раскрыли гонорар Месси за рекламу отдыха в Саудовской Аравии

По данным газеты, контракт с аргентинским футболистом рассчитан на три года, в течение которых он должен публиковать в социальных сетях посты о Саудовской Аравии, сопровождая их специальным хэштегом.

Также 35-летний нападающий в рамках соглашения будет проводить в арабской стране оплачиваемые отпуска с семьей. При этом ему будет запрещено говорить или писать что-либо, что может негативно повлиять на репутацию Саудовской Аравии.

Ранее Месси, покинувший французский «ПСЖ» объявил, что переходит в американский футбольный клуб «Интер Майами», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

