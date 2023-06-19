СМИ раскрыли гонорар Месси за рекламу отдыха в Саудовской Аравии
Лионелю Месси заплатят около 25 млн долларов за рекламу туризма в Саудовской Аравии, сообщает The New York Times.
По данным газеты, контракт с аргентинским футболистом рассчитан на три года, в течение которых он должен публиковать в социальных сетях посты о Саудовской Аравии, сопровождая их специальным хэштегом.
Также 35-летний нападающий в рамках соглашения будет проводить в арабской стране оплачиваемые отпуска с семьей. При этом ему будет запрещено говорить или писать что-либо, что может негативно повлиять на репутацию Саудовской Аравии.
Ранее Месси, покинувший французский «ПСЖ» объявил, что переходит в американский футбольный клуб «Интер Майами», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ раскрыли гонорар Месси за рекламу отдыха в Саудовской Аравии
- Вандалы разрушили 13 цыганских надгробий в Ленобласти
- Блинкен на переговорах в Китае выступил за продление зерновой сделки
- Китай заверил США, что не будет предоставлять смертоносные вооружения РФ
- Тренер назвала комфортную температуру для занятий спортом на улице
- Денис Глушаков ушел из «Пари НН»
- ВСУ потеряли 340 человек за сутки на Донецком направлении
- ВЦИОМ: Россияне в среднем планируют дожить до 79 лет
- Режиссер Сокуров выписан из больницы после операции на сердце
- Молдавскую партию «Шор» признали вне закона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru