СМИ раскрыли гонорар Месси за рекламу отдыха в Саудовской Аравии

Лионелю Месси заплатят около 25 млн долларов за рекламу туризма в Саудовской Аравии, сообщает The New York Times.

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По данным газеты, контракт с аргентинским футболистом рассчитан на три года, в течение которых он должен публиковать в социальных сетях посты о Саудовской Аравии, сопровождая их специальным хэштегом.

Также 35-летний нападающий в рамках соглашения будет проводить в арабской стране оплачиваемые отпуска с семьей. При этом ему будет запрещено говорить или писать что-либо, что может негативно повлиять на репутацию Саудовской Аравии.

Ранее Месси, покинувший французский «ПСЖ» объявил, что переходит в американский футбольный клуб «Интер Майами», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:КонтрактыРекламаСаудовская АравияЛионель Месси

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