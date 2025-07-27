Трамп: США и ЕС договорились о торговой сделке
Американский президент Дональд Трамп сообщил о достижении торговой сделки между США и Европейским союзом. Об этом он заявил после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии.
По заявлению Трампа, страны Европейского союза откроют свои рынки для торговли с США без пошлин. Трамп добавил, что ЕС закупит у Америки энергоресурсы на сумму 750 миллиардов долларов и вложит дополнительно 600 миллиардов долларов в экономику США.
Трамп также сообщил, что в рамках новой торговой сделки Европа согласилась приобрести значительный объём американской военной техники.
Ранее Трамп заявил, что США очень близки к заключению торговой сделки с Китаем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru