Трамп: США и ЕС договорились о торговой сделке

По заявлению Трампа, страны Европейского союза откроют свои рынки для торговли с США без пошлин. Трамп добавил, что ЕС закупит у Америки энергоресурсы на сумму 750 миллиардов долларов и вложит дополнительно 600 миллиардов долларов в экономику США.

Трамп также сообщил, что в рамках новой торговой сделки Европа согласилась приобрести значительный объём американской военной техники.

Ранее Трамп заявил, что США очень близки к заключению торговой сделки с Китаем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

