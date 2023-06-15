Месси забил самый быстрый гол в своей карьере

До этой игры самым быстым голом Месси был мяч, отправленный в ворота «Челси» в Лиге чемпионов сезона-2017/2018 через две минуты и семь секунд после стартового свистка. А в матче против национальной команды Австралии аргентинец отличился уже через одну минуту и 19 секунд после начала.

Итоговый счёт - 2:0 в пользу сборной Аргентины. Кроме Месси в составе «альбиселесте» отличился Херман Песселья.

Ранее Лионель Месси заявил, что не планирует принимать участия в чемпионате мира 2026 года, сообщает RT.

