СМИ: Экспорт беспилотников из Тайваня вырос на 749% с начала года

По информации Focus Taiwan, в первой половине года Тайбэй экспортировал беспилотников на сумму 11,89 миллионов долларов США, при этом более 54% поставок пришлось на Польшу.

Второе место по объему импорта заняли США, увеличив закупки тайваньских дронов на 209% — до 1,55 миллионов долларов США. Германия приобрела беспилотников на 1,46 миллионов долларов США, нарастив закупки по сравнению с прошлым годом в 258 раз. В число крупнейших покупателей также вошли Чехия и Гонконг.

Как отмечает издание, на долю этих пяти стран приходится около 97% всего объема экспорта тайваньских беспилотников.

Ранее радиостанция France Info со ссылкой на источник сообщила, что французский автопроизводитель Renault намерен выпускать беспилотные летательные аппараты на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».