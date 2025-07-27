СМИ: Экспорт беспилотников из Тайваня вырос на 749% с начала года
Экспорт беспилотников из Тайваня в первой половине 2025 года вырос на 749% в годовом выражении. Об этом сообщает Focus Taiwan со ссылкой на данные совета по развитию внешней торговли Тайваня (TAITRA).
По информации Focus Taiwan, в первой половине года Тайбэй экспортировал беспилотников на сумму 11,89 миллионов долларов США, при этом более 54% поставок пришлось на Польшу.
Второе место по объему импорта заняли США, увеличив закупки тайваньских дронов на 209% — до 1,55 миллионов долларов США. Германия приобрела беспилотников на 1,46 миллионов долларов США, нарастив закупки по сравнению с прошлым годом в 258 раз. В число крупнейших покупателей также вошли Чехия и Гонконг.
Как отмечает издание, на долю этих пяти стран приходится около 97% всего объема экспорта тайваньских беспилотников.
Ранее радиостанция France Info со ссылкой на источник сообщила, что французский автопроизводитель Renault намерен выпускать беспилотные летательные аппараты на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru