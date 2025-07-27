СМИ: Театр Куклачева решил пополнить труппу тремя кошками из зоны СВО

По информации Shot, Глуша, Холли и Вижа были спасённые военнослужащими из зон интенсивных боевых столкновений. Их эвакуация из-под обстрелов часто сопровождалась серьёзным риском — так, одну из кошек, Холли, пришлось даже транспортировать на бронетранспортёре.

По словам заслуженного артиста России Дмитря Куклачёва, сейчас кошки проходят реабилитацию, получают необходимую медицинскую помощь и постепенно привыкают к мирной жизни без грохота снарядов. Уже через несколько месяцев они впервые выйдут на сцену, а в перспективе могут стать полноценными участниками постоянной труппы театра.

Ранее худрук Театра кошек, народный артист РФ Юрий Куклачев заявил, что непокорных, упрямых и непослушных кошек и котов не бывает, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».