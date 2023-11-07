СМИ признали Гвардиолу лучшим клубным тренером мира
Специализирующееся на футболе издание FourFourTwo составило ТОП-50 лучших действующих клубных тренеров мира. Возглавил список наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Авторы рейтинга отметили, что испанский специалист попал на первое место потому, что он всегда на несколько шагов впереди соперника, и «смотрит на футбол иначе, чем любой другой».
Второе место в списке занял главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, тройку лучших замкнул главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти.
В ТОП-10 также попали Микель Артета («Арсенал»), Томас Тухель («Бавария»), Эдди Хау («Ньюкасл»), Хави Эрнандес («Барселона»), Роберто де Дзерби («Брайтон»), Унаи Эмери («Астон Вилла») и Диего Симеоне («Атлетико»).
Ранее Гвардиола был признан УЕФА лучшим тренером сезона-2022/23, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru