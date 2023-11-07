СМИ признали Гвардиолу лучшим клубным тренером мира

Специализирующееся на футболе издание FourFourTwo составило ТОП-50 лучших действующих клубных тренеров мира. Возглавил список наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

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Авторы рейтинга отметили, что испанский специалист попал на первое место потому, что он всегда на несколько шагов впереди соперника, и «смотрит на футбол иначе, чем любой другой».

Второе место в списке занял главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, тройку лучших замкнул главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

В ТОП-10 также попали Микель Артета («Арсенал»), Томас Тухель («Бавария»), Эдди Хау («Ньюкасл»), Хави Эрнандес («Барселона»), Роберто де Дзерби («Брайтон»), Унаи Эмери («Астон Вилла») и Диего Симеоне («Атлетико»).

Ранее Гвардиола был признан УЕФА лучшим тренером сезона-2022/23, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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