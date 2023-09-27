СМИ признали экс-тренера «Манчестер Юнайтед» Фергюсона лучшим тренером в истории

Бывший главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон был признан лучшим тренером в истории футбола по версии FourFourTwo.

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Специализирующееся на футболе издание составило рейтинг 100 лучших тренеров, в котором шотландский специалист занял первое место. Вторую строчку отдали нидерландцу Ринусу Михелсу, третье - его соотечественнику Йохану Кройфу. ТОП-5 замкнули Билл Шенкли и Хосеп Гвардиола.

Также в список попали такие специалисты, как Валерий Лобановский, Фабио Капелло, Карло Анчелотти, Жозе Моуриньо, Виктор Маслов, Гус Хиддинк, Гавриил Качалин и другие.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан УЕФА лучшим тренером сезона -2022/23, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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