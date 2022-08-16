Новым президентом РПЛ стал Александр Алаев
Исполняющий обязанности главы Российской премьер-лиги Александр Алаев избран президентом РПЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
«16 августа на внеочередном общем собрании клубов Российской Премьер-Лиги состоялись выборы президента РПЛ. Избирательная комиссия зарегистрировала одного кандидата – Александра Алаева, исполнявшего обязанности президента лиги с 27 июня. Участники общего собрания единогласно проголосовали за избрание Александра Александровича новым руководителем РПЛ. Срок полномочий составит пять лет», — отмечается в сообщении.
Алаев сменил на посту главы РПЛ Ашота Хачатурянца, который ушел в отставку в конце июня. Ранее новый президент премьер-лиги был генеральным секретарем Российского футбольного союза (РФС) и руководил Футбольной национальной лигой (ФНЛ).
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