СМИ: Правительство запретило сборной Камеруна проводить товарищеский матч с россиянами
23 мая 202311:57
Сборная Камеруна по футболу отказалась от товарищеского матча со сборной России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Игра была запланирована на 15 июня и должна была пройти на стадионе «Лужники» в Москве.
«Правительство африканской страны запретило национальной команде играть против россиян», — отмечает издание.
Ранее СМИ сообщили, что футбольная сборная России может сыграть товарищеский матч с командой ОАЭ. По предварительным данным, игра состоится летом или осенью текущего года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Советник Пушилина: Ситуация в Артемовске остается опасной
- Песков: проникновение диверсантов в Белгородскую область вызывает глубокую обеспокоенность
- Путин встретится с Додиком
- Страны Евросоюза запросили €10 млрд для компенсации поставок оружия Киеву
- В Белгородской области из-за обстрелов пострадали 12 человек
- Орбан призвал Европу заключить с Россией соглашение о безопасности
- Володин: В Госдуме единогласно поддержали запрет на проезд польских фур по России
- Глава разведки Украины: армия получила необходимый для контрнаступления минимум вооружений
- Экс-советник Пентагона заявил, что на Западе больше не верят в миф о победе Киева
- Под Волгоградом выпускник на линейке пытался зарезать одноклассницу
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru