СМИ: Правительство запретило сборной Камеруна проводить товарищеский матч с россиянами

Сборная Камеруна по футболу отказалась от товарищеского матча со сборной России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

СМИ: Сборная России по футболу может сыграть товарищеский матч с командой ОАЭ

Игра была запланирована на 15 июня и должна была пройти на стадионе «Лужники» в Москве.

«Правительство африканской страны запретило национальной команде играть против россиян», — отмечает издание.

Ранее СМИ сообщили, что футбольная сборная России может сыграть товарищеский матч с командой ОАЭ. По предварительным данным, игра состоится летом или осенью текущего года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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