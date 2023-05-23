СМИ: Правительство запретило сборной Камеруна проводить товарищеский матч с россиянами

Игра была запланирована на 15 июня и должна была пройти на стадионе «Лужники» в Москве.

«Правительство африканской страны запретило национальной команде играть против россиян», — отмечает издание.

Ранее СМИ сообщили, что футбольная сборная России может сыграть товарищеский матч с командой ОАЭ. По предварительным данным, игра состоится летом или осенью текущего года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

