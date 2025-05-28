Росавиация: В московских аэропортах сняли ограничения на полеты
Ограничения на выпуск и прием лайнеров сняли в 07:15 28 мая в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково. Об этом в Telegram-канале заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, ограничения вводили для безопасности полетов судов гражданской авиации.
В свою очередь пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот» сообщала об отмене и объединении ряда рельсов и предложила пассажирам отмененных рейсов переоформить билеты на последующие рейсы. Тем же пассажирам, кто отказался от дальнейшего перелета, компания пообещала полностью вернуть стоимость билета.
Ранее Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Калуги, сообщает RT.
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