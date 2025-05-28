Губернатор Воробьев: Над Московской областью сбили 42 БПЛА ВСУ
За ночь и утро над Московской областью было сбито 42 украинских беспилотника, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что силы ПВО РФ отработали по целям в 12 муниципальных образованиях региона.
Так, в селе Троицкое в результате атаки ВСУ повреждения получили дома по улице Новая и в СНТ «Мичуринец», а в Чехове – три жилых дома. Пострадавших нет.
На месте работают экстренные службы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние часы отражена атака 26 БПЛА, летевших в сторону столицы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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