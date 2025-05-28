Губернатор Воробьев: Над Московской областью сбили 42 БПЛА ВСУ

Так, в селе Троицкое в результате атаки ВСУ повреждения получили дома по улице Новая и в СНТ «Мичуринец», а в Чехове – три жилых дома. Пострадавших нет.

На месте работают экстренные службы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние часы отражена атака 26 БПЛА, летевших в сторону столицы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

