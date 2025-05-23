Минспорта утвердило Fan-ID на Суперкубок России-2025
Министерство спорта утвердило расширение действия паспорта болельщика (Fan-ID) на игры Суперкубка России по футболу. Об этом сообщает «Матч ТВ» с ссылкой на пресс-службу ведомства.
Fan ID действует на всех матчах высшего дивизиона России по футболe, а также на финале Кубка России. Для посещения этих игр необходимо зарегистрироваться в специальной системе. Без него также не купить билеты на эти матчи.
Суперкубок-2025 пройдет 12 или 13 июля. Его разыграют между собой победитель Российской премьер-лиги и обладатель Кубка России. В нем может сыграть «Зенит», «Краснодар», «Ростов» или ЦСКА.
Ранее сообщалось, что Кубок России по футболу раскололся за 10 дней до финала, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Средства ПВО сбили два украинских дрона над Белгородской областью
- Минспорта утвердило Fan-ID на Суперкубок России-2025
- Гендиректор ФХР опроверг отстранение хоккейной сборной России от Олимпиады
- МИД России пообещал ответ на массированные атаки ВСУ
- В результате атаки с ножом на вокзале Гамбурга пострадали 12 человек
- Минобороны показало кадры возвращения гражданских из украинского плена
- Пригожин: «ВИА Гра» закрылась, потому что исчерпала себя
- СМИ: Суд в США приостановил запрет Трампа на прием иностранцев в Гарвард
- Москалькова: В Сумах продолжают удерживать 34 жителей Курской области
- Лавров заявил о готовности России передать Украине проект мирного урегулирования
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru