СМИ: Кубок России по футболу раскололся за 10 дней до финала
Хрустальный трофей, который вручается за победу в Кубке России по футболу, лопнул на заводе. Об этом сообщил Telegram-канал Sport Baza.
Уточняется, что во время выплавки произошел форс-мажор. Из-за него хрупкий предмет разбился на несколько частей. Финальный матч кубка России состоится уже 1 июня 2025 года. Трофей разыграют ЦСКА и «Ростов».
Департамент мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза не подтвердил и не опроверг эту информацию. Его представители добавили, что команда-победитель обязательно получит заслуженный кубок. Об этом рассказал «РБК Спорт».
Ранее хоккейный «Локомотив» впервые в истории завоевал Кубок Гагарина, напоминает НСН.
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