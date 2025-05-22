СМИ: Кубок России по футболу раскололся за 10 дней до финала

Уточняется, что во время выплавки произошел форс-мажор. Из-за него хрупкий предмет разбился на несколько частей. Финальный матч кубка России состоится уже 1 июня 2025 года. Трофей разыграют ЦСКА и «Ростов».

Департамент мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза не подтвердил и не опроверг эту информацию. Его представители добавили, что команда-победитель обязательно получит заслуженный кубок. Об этом рассказал «РБК Спорт».



Ранее хоккейный «Локомотив» впервые в истории завоевал Кубок Гагарина, напоминает НСН.

