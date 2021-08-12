Все паралимпийцы РФ допущены к Играм в Токио
Организационный комитет летних Паралимпийских игр в Токио одобрил участие всех членов делегации и спортсменов команды Паралимпийского комитета России. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков.
Всего в делегацию входят 432 человека, из них 242 - спортсмены. Рожков также уточнил, что оргкомитет Паралимпиады позволил членам российской команды сдавать два ПЦР-теста на коронавирус (за 96 и 72 часа) вместо четырех.
Летние Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. Российские атлеты с физическими особенностями выступят в 19 видах спорта из 22. Как и олимпийская сборная, паралимпийцам запрещено использовать национальные флаг и гимна. На церемониях награждения будет подниматься флаг ПКР и звучать фрагмент концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 932 / сут.
Умерли
168 тыс.+808 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+20 195 / сут.
- Все паралимпийцы РФ допущены к Играм в Токио
- Шойгу прибыл на манёвры в Китай
- В Московской области упростили медосмотр перед школой
- Психолог рассказал, как лучше подготовить ребенка к переезду в новую школу
- Появилось видео, как пьяный водитель снёс остановку в Москве
- В Московской области на ближайших выходных состоятся выставки и фестивали
- «Шереметьево» покупает контрольный пакет туроператора «Библио-Глобус»
- В Подмосковье рассказали о планах постройки «альтернативы МКАД»
- Талибы захватили Герат вслед за Кандагаром
- Обыски начались в компании КТК после разлива нефти под Новороссийском
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru