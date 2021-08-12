Все паралимпийцы РФ допущены к Играм в Токио

Организационный комитет летних Паралимпийских игр в Токио одобрил участие всех членов делегации и спортсменов команды Паралимпийского комитета России. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков.

Всего в делегацию входят 432 человека, из них 242 - спортсмены. Рожков также уточнил, что оргкомитет Паралимпиады позволил членам российской команды сдавать два ПЦР-теста на коронавирус (за 96 и 72 часа) вместо четырех.

Летние Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. Российские атлеты с физическими особенностями выступят в 19 видах спорта из 22. Как и олимпийская сборная, паралимпийцам запрещено использовать национальные флаг и гимна. На церемониях награждения будет подниматься флаг ПКР и звучать фрагмент концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.

