СМИ: Костомаров согласился на ампутацию пальцев рук в случае угрозы жизни

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров согласился на ампутацию пальцев рук в случае угрозы жизни. Об этом сообщил «Пятый канал».

СМИ: Фигуристу Костомарову грозит ампутация пальцев на руках

Отмечается, что пальцы рук у спортсмена могут ампутировать вследствие прогрессирующего некроза. Он начался из-за развившейся в организме Костомарова инфекции, сепсиса и гангрены.

Согласно источнику «Пятого канала», у прославленного фигуриста увеличился риск инсульта, а впоследствии могут начать разрушаться печень и почки. При этом известно, что лечением Костомарова занимаются лучшие российские и немецкие специалисты. Спортсмен находится в сознании, но посещать его могут только супруга Оксана Домнина и родной брат.

Ранее сообщалось, что медики были вынуждены ампутировать стопы Костомарова. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СпортЗдоровьеФигуристы
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