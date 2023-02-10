СМИ: Костомаров согласился на ампутацию пальцев рук в случае угрозы жизни

Отмечается, что пальцы рук у спортсмена могут ампутировать вследствие прогрессирующего некроза. Он начался из-за развившейся в организме Костомарова инфекции, сепсиса и гангрены.

Согласно источнику «Пятого канала», у прославленного фигуриста увеличился риск инсульта, а впоследствии могут начать разрушаться печень и почки. При этом известно, что лечением Костомарова занимаются лучшие российские и немецкие специалисты. Спортсмен находится в сознании, но посещать его могут только супруга Оксана Домнина и родной брат.

Ранее сообщалось, что медики были вынуждены ампутировать стопы Костомарова. Об этом сообщило агентство НСН.

