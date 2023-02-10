СМИ: Костомаров согласился на ампутацию пальцев рук в случае угрозы жизни
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров согласился на ампутацию пальцев рук в случае угрозы жизни. Об этом сообщил «Пятый канал».
Отмечается, что пальцы рук у спортсмена могут ампутировать вследствие прогрессирующего некроза. Он начался из-за развившейся в организме Костомарова инфекции, сепсиса и гангрены.
Согласно источнику «Пятого канала», у прославленного фигуриста увеличился риск инсульта, а впоследствии могут начать разрушаться печень и почки. При этом известно, что лечением Костомарова занимаются лучшие российские и немецкие специалисты. Спортсмен находится в сознании, но посещать его могут только супруга Оксана Домнина и родной брат.
Ранее сообщалось, что медики были вынуждены ампутировать стопы Костомарова. Об этом сообщило агентство НСН.
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