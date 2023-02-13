Авербух рассказал о реабилитации Костомарова
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров по-прежнему находится в больнице и получает все необходимое лечение, однако впоследствии спортсмену будет нужен дорогостоящий курс реабилитации. Об этом сообщила пресс-служба тура «Ледниковый период. Снова вместе».
По словам хореографа Ильи Авербуха, «Ледниковый период. Снова вместе» пройдет в поддержку заболевшего фигуриста, а часть вырученных от продажи билеты средств будет потрачена на реабилитацию олимпийского чемпиона.
Напомним, Костомаров был госпитализирован в отделение реанимации одной из столичных больниц с воспалением легких 10 января. По мнению депутата Госдумы, олимпийской чемпионки Светланы Журовой, причиной недомогания фигуриста мог стать сценический костюм, не предназначенный для выступлений на открытом воздухе.
Впоследствии стало известно, что Костомарову ампутировали обе стопы. Также спортсмен согласился на ампутацию пальцев рук в случае угрозы жизни. Об этом сообщило агентство НСН.
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