СМИ: Неймар пропустит оставшиеся матчи сборной Бразилии на групповом этапе ЧМ-2022

Журналист Parisien Дани Жил в своих соцсетях утверждает, что нападающий сборной Бразилии Неймар пропустит оставшиеся матчи группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Сборная Саудовской Аравии обыграла сборную Аргентины в матче ЧМ-2022

Он напомнил, что в стартовой игре против сборной Сербии форвард получил растяжение связок лодыжки.

Жил написал, что главный тренер бразильцев Аденор Леонардо Бакши Тите не хочет рисковать Неймаром и не намерен выпускать его на поле в играх против сборных Швейцарии и Камеруна, чтобы он успел качественно восстановиться.

Ранее сборная Бразилии со счётом 2:0 одержала победу над командой Сербии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает RT.

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ФОТО: twitter.com
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