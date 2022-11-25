СМИ: Неймар пропустит оставшиеся матчи сборной Бразилии на групповом этапе ЧМ-2022

Он напомнил, что в стартовой игре против сборной Сербии форвард получил растяжение связок лодыжки.

Жил написал, что главный тренер бразильцев Аденор Леонардо Бакши Тите не хочет рисковать Неймаром и не намерен выпускать его на поле в играх против сборных Швейцарии и Камеруна, чтобы он успел качественно восстановиться.

Ранее сборная Бразилии со счётом 2:0 одержала победу над командой Сербии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает RT.

