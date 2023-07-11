СМИ: наставника «Реала» Анчелотти обвинили в налоговом преступлении

Сообщается, что 64-летний наставник «Реала» предстанет перед судом по обвинению в налоговом преступлении на сумму 400 тысяч евро. По информации газеты, Анчелотти в 2014 году скрыл часть доходов, когда первый раз работал с испанским клубом.

Итальянец тренировал «Реал» в 2013-2015 годах. Летом 2021 года он снова возглавил испанский клуб.

Ранее сообщалось, что Анчелотти в 2024 году перейдет в сборную Бразилии. По данным портала UOL, стороны пока отказались подтверждать информацию из-за действующего контракта итальянца в испанском клубе, передает «Радиоточка НСН».

