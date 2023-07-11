СМИ: наставника «Реала» Анчелотти обвинили в налоговом преступлении
Главного тренера испанского футбольного клуба «Реал» итальянца Карло Анчелотти обвинили в налоговом мошенничестве, пишет газета El Mundo со ссылкой на источник.
Сообщается, что 64-летний наставник «Реала» предстанет перед судом по обвинению в налоговом преступлении на сумму 400 тысяч евро. По информации газеты, Анчелотти в 2014 году скрыл часть доходов, когда первый раз работал с испанским клубом.
Итальянец тренировал «Реал» в 2013-2015 годах. Летом 2021 года он снова возглавил испанский клуб.
Ранее сообщалось, что Анчелотти в 2024 году перейдет в сборную Бразилии. По данным портала UOL, стороны пока отказались подтверждать информацию из-за действующего контракта итальянца в испанском клубе, передает «Радиоточка НСН».
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