Минздрав Новой Зеландии объявил эпидемию коклюша в стране

Минздрав Новой Зеландии объявил эпидемию коклюша в стране. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Тренд на антиваксеров»: Иммунолог Крючков о причинах роста случаев кори и коклюша

Уточняется, что за последний месяц было выявлено больше 260 новых случаев заболевания. Специалисты отмечают, что наиболее подвержены коклюшу новорожденные среди маори и тихоокеанских народов.

Последнюю вспышку коклюша в Новой Зеландии фиксировали в 2017 году – тогда она продлилась несколько месяцев.

Ранее стало известно, что в Великобритании число детей, скончавшихся из-за вспышки коклюша, возросло до десяти, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / ZEUS
ТЕГИ:ЗдоровьеЭпидемияНовая Зеландия

Горячие новости

Все новости

партнеры