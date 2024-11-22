Минздрав Новой Зеландии объявил эпидемию коклюша в стране
22 ноября 202414:46
Минздрав Новой Зеландии объявил эпидемию коклюша в стране. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Уточняется, что за последний месяц было выявлено больше 260 новых случаев заболевания. Специалисты отмечают, что наиболее подвержены коклюшу новорожденные среди маори и тихоокеанских народов.
Последнюю вспышку коклюша в Новой Зеландии фиксировали в 2017 году – тогда она продлилась несколько месяцев.
Ранее стало известно, что в Великобритании число детей, скончавшихся из-за вспышки коклюша, возросло до десяти, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru