Минздрав Новой Зеландии объявил эпидемию коклюша в стране

Уточняется, что за последний месяц было выявлено больше 260 новых случаев заболевания. Специалисты отмечают, что наиболее подвержены коклюшу новорожденные среди маори и тихоокеанских народов.



Последнюю вспышку коклюша в Новой Зеландии фиксировали в 2017 году – тогда она продлилась несколько месяцев.

Ранее стало известно, что в Великобритании число детей, скончавшихся из-за вспышки коклюша, возросло до десяти, напоминает RT.

