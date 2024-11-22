Минобороны РФ: Ракетой «Орешник» был поражен объект ОПК Украины

Вооружённые силы России 21 ноября нанесли комбинированный удар расположенномк в Днепропетровске объекту оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении говорится, что для удара впервые в рамках спецоперации была использована баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник».

«Цель пуска достигнута. Все боевые блоки достигли объекта поражения», - указали в ведомстве, отметив, что удар был нанесён в ответ на применение украинской армией американского и британского дальнобойного оружия.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что современные средства ПВО не перехватывают ракеты «Орешник», сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости//Минобороны РФ
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