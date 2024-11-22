Минобороны РФ: Ракетой «Орешник» был поражен объект ОПК Украины

В сообщении говорится, что для удара впервые в рамках спецоперации была использована баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник».

«Цель пуска достигнута. Все боевые блоки достигли объекта поражения», - указали в ведомстве, отметив, что удар был нанесён в ответ на применение украинской армией американского и британского дальнобойного оружия.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что современные средства ПВО не перехватывают ракеты «Орешник», сообщает «Свободная пресса».

