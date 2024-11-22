Штраф за повторную утечку персональных данных повысят до 3% от оборота компаний

Штраф за повторную утечку персональных данных повысят до 3% от оборота компаний, комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки ко второму чтению законопроекта.

Для должностных лиц штраф составит от 800 тысяч до 1,2 миллионов рублей. Сейчас размер штрафа варьируется от 60 до 100 тысяч рублей для компаний, привлекаемых к ответственности впервые, и от 100 до 300 тысяч рублей за повторное нарушение.

«Боятся издержек»: В отрасли призвали штрафовать компании за иностранный софт

Государство отказалось от фиксированных штрафов для компаний за утечки данных пользователей, так как подобные случаи стали происходить все чаще, заявила генеральный директор сервиса email-маркетинга Dashamail, основатель Ассоциации компаний по защите и хранению персональных данных Юлия Рожкова.

По ее словам, самое главное в этой сфере – законопроект об ужесточении штрафов за утечку, который ввел оборотные штрафы за утечку. До этого штраф за нарушение составлял не более 300 00 рублей для юридических лиц, зачастую было проще заплатить штраф, чем обеспечить безопасность, добавила она, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:УтечкаГосдумаШтрафы

Горячие новости

Все новости

партнеры