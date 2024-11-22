Штраф за повторную утечку персональных данных повысят до 3% от оборота компаний

Государство отказалось от фиксированных штрафов для компаний за утечки данных пользователей, так как подобные случаи стали происходить все чаще, заявила генеральный директор сервиса email-маркетинга Dashamail, основатель Ассоциации компаний по защите и хранению персональных данных Юлия Рожкова.

По ее словам, самое главное в этой сфере – законопроект об ужесточении штрафов за утечку, который ввел оборотные штрафы за утечку. До этого штраф за нарушение составлял не более 300 00 рублей для юридических лиц, зачастую было проще заплатить штраф, чем обеспечить безопасность, добавила она, передает «Радиоточка НСН».

