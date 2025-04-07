За деньги - гол: Зачем Инстасамка купила клуб футбольной Медиалиги
Медиаклубы хотят инвестиций и пиара, сказал в эфире НСН Дмитрий Булыкин, признавшись, что не знает о клубе Басты и скептически относится к «Амкалу».
Покупка рэп-исполнительницей Инстасамкой (настоящее имя Дарья Зотеева) футбольного клуба «Чертаново медиа» неинтересна людям из профессионального футбола, заявил в интервью НСН экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин.
Инстасамка объявила 7 апреля в соцсетях, что вместе со своим мужем, рэпером Moneyken (настоящее имя Олег Еропкин) купила клуб «Чертаново медиа» и пообещала «ребрендинг всего» - от состава до названия. Булыкин объяснил, чем бы его могла заинтересовать эта сделка.
«Если бы она купила какой-нибудь профессиональный клуб, это одно. Или какой-нибудь медийный клуб заявился бы в профессиональную лигу, это тоже было бы понятно. А медийная лига создана для того, чтобы там что-то выдумывали, пиарились и были на первых полосах. Не знаю, какие задачи у клубов в медиафутболе. Наверное, чтобы их кто-то покупал, кто-то в них инвестировал. Надо спросить у руководителей, что они хотят добиться этим проектом», - сказал экс-игрок российских и голландских клубов.
При этом Булыкин признался, что не знает о клубе рэпера Басты в Медиалиге и скептически отозвался об успехах «Амкала» в Кубке России.
«Я, честно говоря, даже не знаю, докуда дошел "Амкал". Наверное, там где-то бьются внизу и даже могут пройти пару туров. Если они хотят в профессиональном чемпионате играть, пусть делают профессиональную команду», - указал собеседник НСН.
В конце марта лидер российской Премьер-лиги «Краснодар» обыграл в товарищеском матче медиаклуб «Амкал» со счетом 6:1, напоминает «Радиоточка НСН».
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