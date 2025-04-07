«Если бы она купила какой-нибудь профессиональный клуб, это одно. Или какой-нибудь медийный клуб заявился бы в профессиональную лигу, это тоже было бы понятно. А медийная лига создана для того, чтобы там что-то выдумывали, пиарились и были на первых полосах. Не знаю, какие задачи у клубов в медиафутболе. Наверное, чтобы их кто-то покупал, кто-то в них инвестировал. Надо спросить у руководителей, что они хотят добиться этим проектом», - сказал экс-игрок российских и голландских клубов.

При этом Булыкин признался, что не знает о клубе рэпера Басты в Медиалиге и скептически отозвался об успехах «Амкала» в Кубке России.

«Я, честно говоря, даже не знаю, докуда дошел "Амкал". Наверное, там где-то бьются внизу и даже могут пройти пару туров. Если они хотят в профессиональном чемпионате играть, пусть делают профессиональную команду», - указал собеседник НСН.

В конце марта лидер российской Премьер-лиги «Краснодар» обыграл в товарищеском матче медиаклуб «Амкал» со счетом 6:1, напоминает «Радиоточка НСН».

