СМИ: Месси перейдет в американский футбольный клуб

«Месси выбрал «Интер Майами». Больше никаких воссоединений. Это его пункт назначения», - написал Кастильо на своей странице в Twitter (заблокирован в РФ).

Месси ранее покинул футбольный клуб «ПСЖ» на правах свободного агента. 36-летний игрок выступал за французскую команду с лета 2021 года.

В прошлом месяце СМИ сообщали, что аргентинец перейдет в саудовский клуб «Аль Хиляль». По некоторым данным, Месси рассчитывал вернуться в «Барселону», передает «Радиоточка НСН».

