СМИ: Месси перейдет в американский футбольный клуб
Аргентинский нападающий Лионель Месси продолжит карьеру в американском футбольном клубе «Интер Майами». Об этом сообщил журналист Эрнан Кастильо.
«Месси выбрал «Интер Майами». Больше никаких воссоединений. Это его пункт назначения», - написал Кастильо на своей странице в Twitter (заблокирован в РФ).
Месси ранее покинул футбольный клуб «ПСЖ» на правах свободного агента. 36-летний игрок выступал за французскую команду с лета 2021 года.
В прошлом месяце СМИ сообщали, что аргентинец перейдет в саудовский клуб «Аль Хиляль». По некоторым данным, Месси рассчитывал вернуться в «Барселону», передает «Радиоточка НСН».
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