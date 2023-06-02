СМИ: «Интер Майами» предложил Месси контракт на $200 млн
2 июня 202304:33
Футбольный клуб «Интер Майами» из США сделал предложение аргентинскому нападающему французского «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси на общую сумму $200 млн, сообщает Sport.es.
Речь идет о контракте на четыре года. Американский клуб также рассматривает возможность подписания контракта с полузащитником Серхио Бускетсом, вместе с которым Месси играл в «Барселоне».
Как стало известно ранее, Месси покинет французский «ПСЖ» по окончании сезона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru