СМИ: Блокировать Starlink в Иране удалось с помощью российской системы «Калинка»
В ходе недавних протестов в Иране было зафиксировано успешное подавление сигналов спутников Starlink, сообщает The National Interest.
Эксперты предполагают, что для этого могла быть использована российская система РЭБ «Калинка». По данным издания, Иран мог стать испытательной площадкой новой технологии, опыт которой Москва сможет применить для интеграции в собственные оборонительные системы. Это направлено на ограничение эффективности спутникового интернета в будущих конфликтах.
По данным The New York Times, иранские власти задействовали электронное оборудование военного класса для нарушения работы спутниковой сети Starlink на фоне масштабных отключений интернета и связи в стране.
Ранее стало известно, что Иран намерен создать закрытую интернет-сеть с ограниченным набором сайтов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
