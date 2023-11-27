СМИ: Месси обвинили в измене жене

Аргентинский футболист Лионель Месси изменил своей жене Антонелле Рокуццо, сообщает бразильское издание Direto Do Miolo.

Лионель Месси рассказал, когда планирует завершить карьеру

По данным газеты, супруги переживают «самый большой кризис», причиной которого, как утверждается, стала журналистка София Мартинес.

Отмечается, что из-за этого брак нападающего ФК «Интер Майами» на грани распада.

Ранее Месси стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира по версии журнала France Football, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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