СМИ: Месси обвинили в измене жене
27 ноября 202314:47
Аргентинский футболист Лионель Месси изменил своей жене Антонелле Рокуццо, сообщает бразильское издание Direto Do Miolo.
По данным газеты, супруги переживают «самый большой кризис», причиной которого, как утверждается, стала журналистка София Мартинес.
Отмечается, что из-за этого брак нападающего ФК «Интер Майами» на грани распада.
Ранее Месси стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира по версии журнала France Football, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru