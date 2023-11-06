Лионель Месси рассказал, когда планирует завершить карьеру
6 ноября 202313:00
Футболист, нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси намерен продолжать спортивную карьеру, пока не почувствует, что «больше не может». Об этом пишет издание Marca.
«Я хочу продолжать до тех пор ... пока не почувствую, что физическое состояние не позволяет мне играть так, как хотелось бы», — поделился 36-летний спортсмен.
Ранее Месси вновь стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира по версии журнала France Football. Форвард получил награду в рекордный, восьмой раз, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru