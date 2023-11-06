Лионель Месси рассказал, когда планирует завершить карьеру

Футболист, нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси намерен продолжать спортивную карьеру, пока не почувствует, что «больше не может». Об этом пишет издание Marca.

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«Я хочу продолжать до тех пор ... пока не почувствую, что физическое состояние не позволяет мне играть так, как хотелось бы», — поделился 36-летний спортсмен.

Ранее Месси вновь стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира по версии журнала France Football. Форвард получил награду в рекордный, восьмой раз, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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