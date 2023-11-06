Лионель Месси рассказал, когда планирует завершить карьеру

«Я хочу продолжать до тех пор ... пока не почувствую, что физическое состояние не позволяет мне играть так, как хотелось бы», — поделился 36-летний спортсмен.

Ранее Месси вновь стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира по версии журнала France Football. Форвард получил награду в рекордный, восьмой раз, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

