СМИ: саудовский «Аль-Хиляль» готов предложить Месси 330 млн евро в год

По данным издания, руководство саудовской команды готово предложить игроку «Пари Сен-Жермен» рекордный контракт на сумму не менее 330 млн евро в год, перебив тем самым сумму соглашения клуба «Аль-Наср» с португальцем Криштиану Роналду.

В Mundo Deportivo также отмечают, что в трансфере заинтересованы и власти Саудовской Аравии, по мнению которых «противостояние» Месси и Роналду в местном чемпионате может привлечь туристов и оказать содействие в заявке страны на проведение чемпионата мира в 2030 году.

Ранее Роналду подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Насср» сроком на два года, по данным газеты Marca, общая сумма трудового соглашения оценивается приблизительно в 100 млн евро, ещё 100 млн евро португалец будет получать по рекламным контрактам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

