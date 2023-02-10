Футболку Месси продадут на аукционе для помощи пострадавшим в Турции

Отмечается, что торги по футболке Месси с автографом футболиста будут завершены в субботу. Ранее СМИ сообщали, что фонд футболиста Лионеля Месси собрал три с половиной млн евро для помощи пострадавшим из-за землетрясения в Турции и Сирии.



В понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. В тот же день были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,6, три десятка афтершоков, а также еще одно землетрясение магнитудой 7,7.



Ранее НСН сообщала, что футболку португальского форварда Криштиану Роналду продали почти за 200 тысяч евро (4 млн турецких лир) на аукционе, вырученные средства с которого будут направлены на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

