Футболку Месси продадут на аукционе для помощи пострадавшим в Турции
Футболку известного футболиста Лионеля Месси продадут на аукционе, вырученные средства с продажи вещи направят на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции, сообщил у себя в Twitter защитник сборной Турции по футболу Мерих Демирал.
Отмечается, что торги по футболке Месси с автографом футболиста будут завершены в субботу. Ранее СМИ сообщали, что фонд футболиста Лионеля Месси собрал три с половиной млн евро для помощи пострадавшим из-за землетрясения в Турции и Сирии.
В понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. В тот же день были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,6, три десятка афтершоков, а также еще одно землетрясение магнитудой 7,7.
Ранее НСН сообщала, что футболку португальского форварда Криштиану Роналду продали почти за 200 тысяч евро (4 млн турецких лир) на аукционе, вырученные средства с которого будут направлены на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru