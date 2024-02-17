СМИ: Мбаппе подписал контракт с «Реалом»

Нападающий футбольного клуба «Пари Сен Жермен» Килиан Мбаппе подписал контракт с мадридским «Реалом». Об этом заявил журналист Marca Рамон Альварез де Мун.

Килиан Мбаппе покинет ПСЖ по окончании сезона

«Он подписал контракт с "Реалом". Дело сделано», — написал эксперт на своей странице в соцсети Х.

Ранее СМИ сообщили, что Мбаппе может уйти из «ПСЖ» по окончании сезона. Отмечалось, что игрок якобы уведомил о своем решении руководство команды.

В январе стало известно о возможном переходе Мбаппе в «Реал» летом 2024 года. Как отмечали журналисты, форвард намерен выиграть с испанским клубом Лигу чемпионов.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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