СМИ: Мбаппе подписал контракт с «Реалом»

«Он подписал контракт с "Реалом". Дело сделано», — написал эксперт на своей странице в соцсети Х.

Ранее СМИ сообщили, что Мбаппе может уйти из «ПСЖ» по окончании сезона. Отмечалось, что игрок якобы уведомил о своем решении руководство команды.

В январе стало известно о возможном переходе Мбаппе в «Реал» летом 2024 года. Как отмечали журналисты, форвард намерен выиграть с испанским клубом Лигу чемпионов.

