СМИ: Мбаппе перейдет из «ПСЖ» в «Реал»

Форвард сборной Франции по футболу и клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе перейдет в мадридский «Реал». Об этом пишет Sport Bild.

СМИ: ПСЖ согласился на трансфер Мбаппе в саудовский «Аль-Хиляль»

По данным источника издания, футболист решил перейти в испанский клуб летом. Отмечается, что Мбаппе планирует выиграть с «Реалом» Лигу чемпионов, чего не может добиться в составе парижской команды.

Как пишет Sport Bild, форвард хочет зарабатывать в «Реале» 70 млн евро в год, однако клуб готов предложить игроку вдвое меньше.

Ранее СМИ сообщили, что «Реал» достиг принципиального соглашения с Мбаппе. Мадридский клуб предложил игроку десятый номер, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИспанияФранцияФутболФутболисты

Горячие новости

Все новости

партнеры