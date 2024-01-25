СМИ: Мбаппе перейдет из «ПСЖ» в «Реал»
Форвард сборной Франции по футболу и клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе перейдет в мадридский «Реал». Об этом пишет Sport Bild.
По данным источника издания, футболист решил перейти в испанский клуб летом. Отмечается, что Мбаппе планирует выиграть с «Реалом» Лигу чемпионов, чего не может добиться в составе парижской команды.
Как пишет Sport Bild, форвард хочет зарабатывать в «Реале» 70 млн евро в год, однако клуб готов предложить игроку вдвое меньше.
Ранее СМИ сообщили, что «Реал» достиг принципиального соглашения с Мбаппе. Мадридский клуб предложил игроку десятый номер, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru