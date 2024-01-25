СМИ: Мбаппе перейдет из «ПСЖ» в «Реал»

По данным источника издания, футболист решил перейти в испанский клуб летом. Отмечается, что Мбаппе планирует выиграть с «Реалом» Лигу чемпионов, чего не может добиться в составе парижской команды.

Как пишет Sport Bild, форвард хочет зарабатывать в «Реале» 70 млн евро в год, однако клуб готов предложить игроку вдвое меньше.

Ранее СМИ сообщили, что «Реал» достиг принципиального соглашения с Мбаппе. Мадридский клуб предложил игроку десятый номер, пишет RT.

