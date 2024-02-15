Килиан Мбаппе покинет ПСЖ по окончании сезона
15 февраля 202421:25
Чемпион мира в составе сборной Франции Килиан Мбаппе покинет по окончании этого сезона «Пари Сен Жермен», сообщает агентство RMC Sport.
По данным СМИ, футболист уже уведомил об этом решении руководство парижской команды.
Журналист Фабрицио Романо написал в своих соцсетях, что условия ухода Мбаппе еще будут обсуждаться. Контракт Мбаппе действует до конца нынешнего сезона с опцией продления, однако спортсмен от нее отказался.
Ранее СМИ сообщили, что Мбаппе решил перейти в мадридский «Реал» по окончании текущего сезона.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru