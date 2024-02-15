Килиан Мбаппе покинет ПСЖ по окончании сезона

Чемпион мира в составе сборной Франции Килиан Мбаппе покинет по окончании этого сезона «Пари Сен Жермен», сообщает агентство RMC Sport.

СМИ: «ПСЖ» предложил Мбаппе двухлетний контракт на €160 млн

По данным СМИ, футболист уже уведомил об этом решении руководство парижской команды.

Журналист Фабрицио Романо написал в своих соцсетях, что условия ухода Мбаппе еще будут обсуждаться. Контракт Мбаппе действует до конца нынешнего сезона с опцией продления, однако спортсмен от нее отказался.

Ранее СМИ сообщили, что Мбаппе решил перейти в мадридский «Реал» по окончании текущего сезона.

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ФОТО: РИА Новости
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