СМИ: Матчи РФПЛ могут доиграть без зрителей

Если к моменту возобновления чемпионата России по футболу всё ещё будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса, матчи Российской футбольной премьер-лиги могут пройти без зрителей. Такой вариант рассматривался на общем собрании клубов РПЛ, прошедшем на прошлой неделе, пишут «Известия».

Кирьяков оценил решение РФС сохранить зарплаты тренерам в период пандемии

Эту информацию изданию подтвердил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков. По его словам, есть вариант, при котором без зрителей пройдут первые матчи после возобновления турнира.

Ранее бюро исполкома РФС продлило запрет на проведение соревнований до 31 мая. В РПЛ остаётся сыграть восемь туров. На фоне вынужденной паузы клубы договариваются с игроками о снижении зарплаты на 40-50%. Так, например, уже поступили в «Динамо», «Спартаке», «Зените» и «Рубине».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:КоронавирусФутболЧемпионат России