СМИ: Матчи РФПЛ могут доиграть без зрителей

Эту информацию изданию подтвердил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков. По его словам, есть вариант, при котором без зрителей пройдут первые матчи после возобновления турнира.

Ранее бюро исполкома РФС продлило запрет на проведение соревнований до 31 мая. В РПЛ остаётся сыграть восемь туров. На фоне вынужденной паузы клубы договариваются с игроками о снижении зарплаты на 40-50%. Так, например, уже поступили в «Динамо», «Спартаке», «Зените» и «Рубине».

