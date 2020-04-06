Кирьяков оценил решение РФС сохранить зарплаты тренерам в период пандемии

Российский футбольный союз сохранит зарплаты тренеров сборной России, несмотря на то, что сборы и матчи национальных команд были перенесены на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса, сообщает Sport24.

Бывший нападающий сборной России по футболу, тренер Сергей Кирьяков в эфире НСН оценил решение Российского футбольного союза, а также рассказал, как организованы тренировки спортсменов в режиме самоизоляции.

«Организовать тренировочный процесс в режиме самоизоляции невозможно. Но по видеосвязи можно организовать подбор упражнений поддерживающих тонус спортсменов, так как они живут в замкнутом пространстве. Но это больше касается тренеров по физической подготовке, у которых есть набор упражнений для замкнутых помещений. Игроки могут этот набор упражнений выполнять, чтобы держать определённый тонус. По зарплате я считаю, что это дело каждого. Если есть у клуба или федерации возможность платить те же суммы, что и раньше, то почему бы и нет», - ответил Кирьяков.

Российские футбольные клубы уже стали урезать зарплаты игрокам и тренерам. Так, руководство петербургского футбольного клуба «Зенит» договорилось с командой о сокращении зарплат на 50% в апреле и мае. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на гендиректора «Зенита» Александра Медведева.

