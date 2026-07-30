Главу совета директоров «Эфко» Кустова отправили в СИЗО

Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО главу совета директоров и основного акционера группы компаний масложировой промышленности «Эфко» Валерия Кустова. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-замминистра обороны Попову снизили срок наказания с 19 до 10 лет

Агентство ссылается на электроную базу данных суда, согласно которой Кустов проходит по делу об особо крупном мошенничестве.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить. Избрать... меру пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в сообщении.

Ранее по делу о мошенничестве в особо крупном размере был арестован начальник жилищно-коммунальной службы № 5 Минобороны РФ Андрей Ртищев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МошенничествоБизнесСудАрестСИЗО

Горячие новости

Все новости

партнеры