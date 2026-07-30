Главу совета директоров «Эфко» Кустова отправили в СИЗО
Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО главу совета директоров и основного акционера группы компаний масложировой промышленности «Эфко» Валерия Кустова. Об этом сообщает ТАСС.
Агентство ссылается на электроную базу данных суда, согласно которой Кустов проходит по делу об особо крупном мошенничестве.
«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить. Избрать... меру пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в сообщении.
Ранее по делу о мошенничестве в особо крупном размере был арестован начальник жилищно-коммунальной службы № 5 Минобороны РФ Андрей Ртищев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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