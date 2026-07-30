Новак поручил помочь бизнесу, пострадавшему при атаках на склады Wildberries

Последствия воздушных атак на склады Wildberries нанесли ощутимый урон значительной части представителей малого и среднего бизнеса. Как сообщает пресс-служба кабмина, об этмо заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Wildberries перестроила цепочки поставок после атаки на склад под Пензой

На заседании подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора он указал на необходимость сосредоточить работу на выработке конкретных предложений для «оказания адресной поддержки пострадавшему бизнесу».

Принявший участие в заседании глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что, в первую очередь, следует восстановить и перестрить логистические цепочки.

«Второе – помощь поставщикам и особенно производителям в возобновлении деятельности. Третье – системные меры, направленные на повышение устойчивости поставок, увеличение товарных запасов, а также на рост гибкости и оперативности доставки», – сказал министр.

Минэкономразвития, Минфину, ФНС и Центробанку было поручено совместно с объединениям предпринимателей определить параметры предлагаемых мер и до 10 августа представить в кабмин проекты актов, которые необходимы для их запуска.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти держат на контроле вопрос помощи маркетплейсу Wildberries после атак дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Александр Щербак
ТЕГИ:Государство и бизнесГосподдержкаПравительство РоссииАлександр Новакмаркетплейс

Горячие новости

Все новости

партнеры