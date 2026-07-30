Новак поручил помочь бизнесу, пострадавшему при атаках на склады Wildberries
Последствия воздушных атак на склады Wildberries нанесли ощутимый урон значительной части представителей малого и среднего бизнеса. Как сообщает пресс-служба кабмина, об этмо заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
На заседании подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора он указал на необходимость сосредоточить работу на выработке конкретных предложений для «оказания адресной поддержки пострадавшему бизнесу».
Принявший участие в заседании глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что, в первую очередь, следует восстановить и перестрить логистические цепочки.
«Второе – помощь поставщикам и особенно производителям в возобновлении деятельности. Третье – системные меры, направленные на повышение устойчивости поставок, увеличение товарных запасов, а также на рост гибкости и оперативности доставки», – сказал министр.
Минэкономразвития, Минфину, ФНС и Центробанку было поручено совместно с объединениям предпринимателей определить параметры предлагаемых мер и до 10 августа представить в кабмин проекты актов, которые необходимы для их запуска.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти держат на контроле вопрос помощи маркетплейсу Wildberries после атак дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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